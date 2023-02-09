Son dakika: TBMM’de 10 il için OHAL oturumu

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi için Meclis'te oylama yapılıyor.

Meclis Başkanı Şentop'un konuşması sonrası milletvekilleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ölenler için Fatiha okundu.