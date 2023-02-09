TÜGVA binasındaki bombalı saldırı davasında tanık dinlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan 2022 günü saat 05.55 sıralarında TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğinde patlama meydana geldiği belirtildi. Yakalanan şüpheli Besra Yalçın'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 23 yıl 9 aydan 60 yıla kadar hapsi istendi.

ABLASI TANIKLIK YAPTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuklu sanık Besra Yalçın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatı ve TÜGVA avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Besra Yalçın'ın ablası R.Y., "Olay günü kardeşim benim evimdeydi. 4 çocuğum var eşimden ayrıldım. Kardeşimde bir yıldır yanımda kalarak bana yardımcı oluyordu. Babam kanser hastası olduğu için ona bakmak için yanına gitmek zorunda kaldı. Gitmeden önce sürekli bende kalıyordu. Benim yanımdayken sürekli birlikte bir yerlere giderdik genelde benimleydi'' dedi.

"SİZ YANLIŞ KİŞİYİ YAKALADINIZ''

İfadesine devam eden R.Y., "Kardeşim ve ailemin örgütle bağlantısı yok. Ailemden örgütle bağlantılı olan kimsede yok. Benim kardeşim saldırıyı yapmadı, yapmaz. Siz yanlış kişiyi yakaladınız. Kardeşim veterinerlik bölümü okudu hayvanları severdi" dedi. Sanık Besra Yalçın tahliyesini istedi avukatı ise müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyet sanık Besra Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmayı erteledi.