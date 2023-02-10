Haberler Gündem Haberleri 8 aylık hamile Cemile 88’inci saatte kurtarıldı! Uzman Çavuş, gözyaşları içerisinde eşinin kurtarılmasını bekledi
Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:37

8 aylık hamile Cemile 88’inci saatte kurtarıldı! Uzman Çavuş, gözyaşları içerisinde eşinin kurtarılmasını bekledi

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Uzman Çavuş Ali Orakçı’nın (26) eşi 8 aylık hamile Cemile Orakçı (25), depremden 88 saat sonra bulunduğu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Saatlerce enkaz başında eşinden gelecek umutlu haberi bekleyen Orakçı, gözyaşlarına hakim olamadı.

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8 aylık hamile Cemile 88’inci saatte kurtarıldı! Uzman Çavuş, gözyaşları içerisinde eşinin kurtarılmasını bekledi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Sultan Apartmanı, asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7. ve 7.6'lık depremlerde yerle bir oldu.

Görevde olan Uzman Çavuş Ali Orakçı eşine ulaşamayınca hemen eve geldi.

Binanın enkaza döndüğünü gören Orakçı, içeride 8 aylık hamile olan eşi Cemile Orakçı'nın olduğunu söyleyip, ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile JAK timleri zamanla yarıştı.

Yaşam koridoru açıp Cemile Orakçı'nın bulunduğu yer tespit edildi.

Moloz yığınlarının altında kalan hamile kadın 88 saat sonra sağ olarak enkaz altından kurtarıldı.

Depremden hemen sonra gelip enkazın başından biran olsun ayrılmayan Ali Orakçı ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Hastaneye kaldırılan Cemile Orakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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8 aylık hamile Cemile 88’inci saatte kurtarıldı! Uzman Çavuş, gözyaşları içerisinde eşinin kurtarılmasını bekledi
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