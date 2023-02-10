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Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:55

92 saat sonra gelen mucize! Mutluluğun gözyaşları: Sana çıkaracağız demiştik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da ekipler, 92 saat sonra 42 yaşındaki kadını enkaz altından kurtardı. Akrabasının enkazdan çıkarıldığını gören vatandaş gözyaşlarına hakim olamazken, ekipler "Sana çıkaracağız demiştik" dedi.

İHA
92 saat sonra gelen mucize! Mutluluğun gözyaşları: Sana çıkaracağız demiştik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. Gece gündüz soğuk demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altından gelecek ufak bir ses için var gücüyle çalışıyor.

"SESİ Mİ DUYAN VAR MI?"

Sık sık "Sesimi duyan var mı?" çığlıklarının duyulduğu bölgede 92'inci saatte bir vatandaşa ulaşıldı. İsminin Züleyha olduğu öğrenilen 42 yaşındaki kadın, hayata yeniden 'merhaba' dedi.

"SANA ÇIKARACAĞIZ DEMİŞTİK"

Züleyha'nın enkazdan çıkarıldığını gören akrabası gözyaşlarına hakim olamazken, ekipler "Sana çıkaracağız demiştik" dedi. Enkaz altından çıkarılan kadın, mutlu dolu bakışlarla hastaneye yetiştirildi.

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92 saat sonra gelen mucize! Mutluluğun gözyaşları: Sana çıkaracağız demiştik
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