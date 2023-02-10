92 saat sonra gelen mucize! Mutluluğun gözyaşları: Sana çıkaracağız demiştik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. Gece gündüz soğuk demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altından gelecek ufak bir ses için var gücüyle çalışıyor.