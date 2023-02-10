Haberler Gündem Haberleri AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde
Giriş Tarihi: 10.2.2023 18:56 Son Güncelleme: 10.2.2023 19:21

AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasar alan illerimizden bir tanesi de Hatay'dı. Sabah.com.tr ekibi bölgede hem depremzedelerle hem de AFAD gönüllüleriyle görüştü. Bir ihtiyacınız var mı? sorusuna AFAD gönüllüsü, "Hem devletimiz hem de halkımız yardımlarını esirgemedi. Burada 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var." ifadelerini kullandı.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay’a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasarlar veren 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 gün geçti. Sabah.com.tr ekibi depremde en fazla hasar alan illerimizden olan Hatay'da hem depremzedelerle hem de AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Burada AFAD çadırında kalan depremzede çocuklarla sohbet eden ekibimiz, yaşadıklarını sordu.

İKİNCİ DEPREMDEN SONRA EVİMİZ YIKILDI
Sabah.com.tr muhabiri Koray Taşdemir'in sorularını yanıtlayan çocuklar, depremde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Evlerinin ikinci depremde yıkıldığını dile getiren çocuklar, daha sonra AFAD çadırına yerleştiklerini ve burada tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

BİZ HER ZAMAN YANLARINDAYIZ
Çocukların açıklamaları sırasında yanlarına gelen bir AFAD görevlisi de, biz her zaman onların yanındayız ifadelerini kullandı. Çorap, kıyafetin yanı sıra canları çikolata bile istediğinde gelip burada ücretsiz alabiliyor.

10 TANE HATAY'A YETECEK MALZEMİMİZ VAR
AFAD gönüllüsü sözlerini şöyle sürdürdü, Bu devletin büyüklerinden milletimden Allah razı olsun. Burada 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var. Hala yüzlerce tır Hatay'a girmek için kuyrukta bekliyor.

BURADAKİ ÇOCUKLARI KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ SEVİYORUM
Ben 3 tane çocuğumu bırakıp geldim. Bu deprem Allah'tan geldi. O yüzden burada elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada herkes benim abim kardeşim. Buradaki çocukları da kendi çocuklarım gibi seviyorum.

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AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde
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