AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay’a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasarlar veren 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 gün geçti. Sabah.com.tr ekibi depremde en fazla hasar alan illerimizden olan Hatay'da hem depremzedelerle hem de AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.
Burada AFAD çadırında kalan depremzede çocuklarla sohbet eden ekibimiz, yaşadıklarını sordu.
İKİNCİ DEPREMDEN SONRA EVİMİZ YIKILDI
Sabah.com.tr muhabiri Koray Taşdemir'in sorularını yanıtlayan çocuklar, depremde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Evlerinin ikinci depremde yıkıldığını dile getiren çocuklar, daha sonra AFAD çadırına yerleştiklerini ve burada tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.
BİZ HER ZAMAN YANLARINDAYIZ
Çocukların açıklamaları sırasında yanlarına gelen bir AFAD görevlisi de, biz her zaman onların yanındayız ifadelerini kullandı. Çorap, kıyafetin yanı sıra canları çikolata bile istediğinde gelip burada ücretsiz alabiliyor.