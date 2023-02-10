AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay’a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde

İKİNCİ DEPREMDEN SONRA EVİMİZ YIKILDI

Sabah.com.tr muhabiri Koray Taşdemir'in sorularını yanıtlayan çocuklar, depremde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Evlerinin ikinci depremde yıkıldığını dile getiren çocuklar, daha sonra AFAD çadırına yerleştiklerini ve burada tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

BİZ HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Çocukların açıklamaları sırasında yanlarına gelen bir AFAD görevlisi de, biz her zaman onların yanındayız ifadelerini kullandı. Çorap, kıyafetin yanı sıra canları çikolata bile istediğinde gelip burada ücretsiz alabiliyor.