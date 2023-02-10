AFAD’dan depremzedelerin tahliyesiyle ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında yer alan "afetzede vatandaşların durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili AFAD Başkanlığınca 8 Şubat'ta kamuoyuna bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, bulundukları kentlerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerin gideceği illerin, diğer şehirlerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlandığı, işlemin depremin etkili olduğu 10 ilde ilan edilen tahliye noktalarından yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi imkanlarıyla veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapmaları gerekmektedir. Tahliye noktalarında, vatandaşlarımıza illerimizin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından barınma ihtiyaçları karşılanacaktır.

Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir belge talep edilmesi söz konusu değildir, başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir. 8 Şubat'ta AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalarına başvuru yapmadan ayrılmış olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde, ikamet durumlarına bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceklerdir."

Tüm sürecin sağlıklı yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapılmadan yola çıkılmaması istenen açıklamada, bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesinin önem arz ettiği bildirildi.