Bakan Bozdağ Diyarbakır’daki deprem bilançosunu açıkladı

Ölüm muayene işlemleri hususunda da Cumhuriyet başsavcılıklarımız, Sağlık Bakanlığı'nın devlet hastanesi, sağlık ocakları ve her yerde görevli personeli, adli tıp kurumu hekimleri ve teknikerleri uzmanları büyük bir seferberlik içerisinde çalışmaktadırlar. Şu ana kadar Türkiye genlinde 304 Cumhuriyet Savcısı'nı bölgede ki illerde Hakimler ve Savcılar Kurumu yetkilendirdi. Bugün ayrıca 126 savcı daha bölgede ki illere yetkilendirildi. Bunlar da yetkilendirildikleri yerlere gidip görevlerine başlayacaktır. Hem bu savcılarımız bu soruşturma süreçlerini daha etkin daha hızlı yürümesi hem de ölü muayene defin işlemeleri hususunda herhangi bir sorun yaşanmaması için büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Şu an da her yerde yeteri kadar görevlendirmeyi yaptık. İhtiyaç olması halinde Hakimler ve Savcılar Kurumu yeni görevlendirmeleri yapacaktır. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları Diyarbakır'da ve diğer illerimizde de devam ediyor. Umut ediyoruz ki bu enkaz kaldırma çalışmalarında zaman geçti ama Allah'tan umut kesilmez sürekli yeni canlı çıkan vatandaşlarımız var. Ve onlara yenileri eklenir. Yeni canları kurtarma imkanları olur diye bir gayretli çalışmaları hem Diyarbakır'da hem de diğer illerde sürdüğünü tekrar ifade etmek isterim. Allah bir daha böyle felaketi ülkemize yaşatmasın diye temenni ederim. Adli Tıp Kurumu da bölgede 303 tane hem ekip hem de diğer yardımcı personel görevlendirmesi yaptı. Bunlar da aynı şekilde devam etmektedir."