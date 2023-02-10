Başkan Erdoğan’dan Malatya ve Adıyaman’daki çadır kentlere ziyaret: Kızını kaybeden depremzede için talimat verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Malatya'da, Şeker Fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, çadır kentte incelemelerde bulundu | Video
"TEK YÜREĞİZ, TEK BİLEĞİZ"
Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'ı bir depremzede, "Vay uzun adam. Senin Allah'ına kurban. Tek yürek, tek bileğiz. Sen varsın ya, biz yıkılmayız. Allah ömrünü uzun etsin." sözleriyle selamladı ve kucakladı.
Erdoğan, bir yıl içerisinde yıkılan binaların hepsinin yapılacağını, bu konuda talimatını verdiğini belirtti.
"KİRA DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, "Bir taraftan enkazlar kaldırılacak, öbür taraftan rezerv alanlarda süratle inşaatlar başlayacak. Herkesi konutlarına yerleştireceğiz. Kira yardımı vermek suretiyle de vatandaşlarımızdan çadırlardan çıkıp kira evlerine yerleşenler olursa onların da kira desteğini vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Bir depremzedenin, "Diğer deprem bölgelerinde gördük, hepsini yaptınız. Allah sizden razı olsun." sözleri üzerine Erdoğan, "Yine yaparız." karşılığını verdi.
BAKAN ÖZER'E TALİMAT
Kızını depremlerde kaybeden, "Kızım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde okuyordu, şehit oldu." diyen bir vatandaşın "İsminin yaşamasını istiyorum." talebi üzerine de Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Malatya'daki bir okula depremde yaşamını yitiren öğrencinin isminin verilmesi için talimat verdi.
Başkan Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek sorunlarını dinledi.
BAŞKAN ERDOĞAN ADIYAMAN'DA ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da, çadır kentteki depremzedelerle görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Çadır kentte kendisini karşılayan çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, bir çocuğu da kucağına aldı.
Karnelerinin nasıl olduğunu sorduğu çocukların, takdir aldıklarını söylemesi üzerine Erdoğan, çocukları "Maşallah hepiniz takdir almışsınız." diyerek tebrik etti.
Vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, "Başımız sağ olsun. Hiç endişe etmeyeceğiz. Bu felaketler, bizim aşamadığımız felaketler değil. Bunları Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Kastamonu'da, Giresun'da da aştık." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek sorunlarını dinledi.
"HERKESE EV YAPILACAK"
Bir depremzedenin, "Kiracılar ne olacak? Onlara ev yapılmayacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, herkese ev yapılacağını söyleyerek, bunun için bir yıl müsaade verilmesini istedi.
Başka bir depremzedenin "Ev sahiplerine ev yapılacak, kiracılara böyle bir şey yokmuş. Biz size güveniyoruz." sözleri üzerine de Erdoğan, "Onlara da kolay ödeme planı yapacağız. O ödeme planıyla daha sonra uzun vadeli olarak ödeyip bu evlere sahip olacaklar. Ama bize bir yıl müsaade. Biz bir yıl içerisinde bu evleri inşallah yapacağız. Şu anda talimatları verdik. Bu evlerle ilgili çalışma başlayacak." dedi.
Başkan Erdoğan, yakından ilgilendiği bir çocuğun, babasının nerede olduğunu sormasının ardından, gönüllü olarak arama kurtarma çalışmasına katıldığı bilgisinin verilmesi üzerine de "Maşallah. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.