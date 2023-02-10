Başkan Erdoğan’dan Malatya ve Adıyaman’daki çadır kentlere ziyaret: Kızını kaybeden depremzede için talimat verdi

"HERKESE EV YAPILACAK"

Bir depremzedenin, "Kiracılar ne olacak? Onlara ev yapılmayacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, herkese ev yapılacağını söyleyerek, bunun için bir yıl müsaade verilmesini istedi.

Başka bir depremzedenin "Ev sahiplerine ev yapılacak, kiracılara böyle bir şey yokmuş. Biz size güveniyoruz." sözleri üzerine de Erdoğan, "Onlara da kolay ödeme planı yapacağız. O ödeme planıyla daha sonra uzun vadeli olarak ödeyip bu evlere sahip olacaklar. Ama bize bir yıl müsaade. Biz bir yıl içerisinde bu evleri inşallah yapacağız. Şu anda talimatları verdik. Bu evlerle ilgili çalışma başlayacak." dedi.

Başkan Erdoğan, yakından ilgilendiği bir çocuğun, babasının nerede olduğunu sormasının ardından, gönüllü olarak arama kurtarma çalışmasına katıldığı bilgisinin verilmesi üzerine de "Maşallah. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.