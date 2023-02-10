Bilinçli yardıma dikkat

Dayanışma ve yardımlaşma duygusu yüksek olan Türk halkı, depremzedeler için tek yürek olurken, elinde ne varsa yardım olarak bölgeye ulaştırmak için çabalıyor. Ancak kimi zaman iyi niyetle yaklaşılsa da deprem bölgesi için gitmemesi gereken eşyaların da kolilere konulduğu, bu durumun hem yardım akışını yavaşlattığı hem de zaman kaybına neden olduğuna dikkat çekiliyor.AFAD öncelikli ihtiyaç listesi şöyle: Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun ve kömür sobası, odun, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar-peynir, zeytin, su, ekmek, hazır gıda