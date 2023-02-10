Depremde yaralanan 4 kişi Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken çalışmalar sırasında enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirildi. T

47 YARALI İSTANBUL'A GETİRİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı Adana'dan kalkarak, saat 02.30'ta Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na 47 yaralı getirilmişti. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak çevre hastanelere sevk edildi.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 4 yaralı depremzede getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi altına alındı.