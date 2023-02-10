Hırsız ve yağmacılara büyük ceza

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, afet halinde işlenebilecek bazı suçlara ilişkin bir açıklamada bulundu. İletişim Başkanlığınca bildirilen açıklamanın detayları şu şekilde:

HIRSIZLIK VE YAĞMAYA CEZA ARTIRIMI

Türk Ceza Kanununda suçların temel şekline göre ceza verilmekle birlikte, bazı hallerde,temel cezaya göre belirlenen suça ilaveten indirilmesi veya artırılması gereken hususlar bulunur ki bu hallere suçun nitelikli halleri denmekte. Suçların, özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi malvarlığına karşı işlenen suçların, deprem gibi doğal afet zamanında işlenmesi, suçun nitelikli halleri kapsamında olup verilecek cezada artırım sebebi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hırsızlık Suçu Yönünden; TCK 141.maddede bir kimsenin taşının malını rızası olmadan almak olarak basit şekli ile tanımlanan ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen hırsızlık suçu, şayet bir afetin meydana getirdiği veya getireceği zararı önlemek veya hafifletmek maksadı ile hazırlanan eşya hakkında olursa, bu durum TCK 142. Maddesinde geçen suçun nitelikli hali kapsamına girmekte ve verilecek ceza 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Bunun yanında aynı maddenin bir diğer fıkrasında hırsızlık suçunun, doğal afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku ve kargaşadan yararlanarak işlenmesi halinde ise verilecek cezanın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtilmekte.

DEPREMZEDENİN YARDIM PARASINI ALANA HAPİS CEZASI

Dolandırıcılık Suçu Yönünden; Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak yarar sağlama olarak TCK 157. Maddede basit hali ile tanımlanan dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezası iken, bu suçun afet zamanlarında işlenmesi halini de kapsayan nitelikli hallerinden suçun, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum ve zor şartlardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezası. Depremzedelere yardım için para toplayan ancak parayı alıp giden kişinin eylemi bu nitelikli hal kapsamında.

YAĞMA SUÇUNA 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yağma Suçu yönünden; Bir malı cebir, tehdit kullanarak teslime zorlamak yağma suçunun unsurlarını oluşturmakta ve basit hali ile işlenen suçun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası iken suçun nitelikli hallerini işlemenin cezası 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası. Yağma suçlarında, afet dönemlerineilişkin nitelikli bir hal belirtilmemiştir. Ancak, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunanlara karşı yağma, afet

dönemlerinde sıkça karşılaşılabilecek bir durum olup, bu hallerde de suçun cezası 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak.

PİYASAYI ETKİLEYEN YALAN HABERE CEZA

Fiyatları Etkileme Suçu Yönünden; Her ne kadar TCK 237.maddede afet nedeni ile bir ceza artırım hükmü yer almasa da, maddede geçen işçi ücretlerinin, besin ve malların değerinin artıp eksilmesi sonucunu doğuracak şekilde yalan haber yapan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır ve eğer kişinin bu fiili sonucunda işçi ücretleri, besin veya malların değeri artar veya eksilirse verilecek ceza 1/3 oranında artırılır.

STOKÇUYA HAPİS CEZASI

Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma Suçu Yönünden; Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek kamu hizmeti, kamu kurumları veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına veya büyük ölçüde azalmasına neden olan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.