Mehmetçik imdada yetişti

Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'te en çok İslahiye ve Nurdağı ilçelerini vurdu. 80 bin nüfuslu İslahiye ilçesindeki binaların yarısı depremde yerle bir olurken 40 bin nüfuslu Nurdağı ilçesinde de binaların önemli bir bölümü çöktü. Gaziantep il merkezinde ise Atatürk, Batıkent, İncilipınar mahallelerinde çok katlı 10 apartman çöktü. Yerle bir olan İslahiye ve Nurdağı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kazakistan, Irak ve Katar'ın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerden gelen ekipler de AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.10 binanın yıkıldığı Gaziantep şehir merkezinde ise bir milyonu aşkın kişi 4 gündür devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor. Büyük bölümü İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde olmak üzere 30 bin ailenin barınması için çadırkent kuruluyor. 8 bin 571 çadır kurulurken, kısa süre içinde 7 bin 500 çadırın daha kurulması için çalışmalar devam ediyor. Depremzedeler çadırlara yerleşirken, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan askerler sıcak çorba dağıtıyor. Bölgeye 15 bin konteyner evin kurulumu başladı.Kırsal bölgelerdeki vatandaşların yardımına ise Mehmetçik yetişti. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerindeki depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7.2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı. Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Öte yandan kırsal kesimde akrabaları olan Gaziantepliler ise köylerine dönerek orada yaşamaya başladı.