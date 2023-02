Mucize değil yürek işi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Sevda Apartmanı'nda 20 saatlik çalışmayla depremden 68 saat sonra 33 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal, İngiliz ve Alman ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma ekibinden birinin Mehmet Hamza'yı öpme anı herkesi duygulandırdı.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalan 7 yaşındaki Mehmet Beşir, 81 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı.Hatay'da Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkiinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler uzun uğraşılar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı. Mert'in kendisini enkazdan çıkaran AFAD görevlisi tarafından taşınma anı herkesi duygulandırdı.Ekipler, 24 saatte 121 kişiyi kurtarmayı başardı. Gün boyunca kurtardıkları her can için birbirlerine sarılarak sevinen ekipler, "15-16 saat aralıksız çalışıyoruz. 10 metre tüneller kazdık. Buradan gitmek yok. Devletimizle, halkımızla hep beraber buradayız ve yaralarımızı saracağız" dedi.Hatay'da depremde enkaz altında kalan Adnan bebek, 72 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma ekibi görevlisi, minik Adnan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu.Adıyaman'da 6 aylık Yiğit Çalış 80'inci saatte, 13 yaşındaki Kerem Ezer 84'üncü saatte enkazdan kurtarıldı.Malatya'da 15 yaşındaki Nalan Kılıç depremden 85 saat sonra, Kahramanmaraş'ta da 46 yaşındaki Ayşegül Hançer 86 saat sonka enkazdan çıkarıldılar.Depremin 80'inci saatinde Hatay'ın General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki enkazdan 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşler sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet ve Azize İnce kardeşler, depremden 83 saat sonra bir binanın enkazından sağ kurtarıldı.Depremin 83'üncü saatinde de Malatya'da Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından 5 yaşındaki Furkan Özbay ve 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaşıldı. Kardeşler de yanındaki kedisi "Asit" ile kurtarıldı.Kahramanmaraş'tayıkılan 7 katlı 28 daireli Burç Apartmanı'nın enkazından polis memuru Feyzullah Polat ve 9 yaşındaki kızı Zeynep depremin 80. saatinde sağ kurtarıldı. Ailenin 1 hafta önce yaptıkları deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldıkları öğrenildi. Emekli emniyet amiri dede Yusuf Polat, "Biz Adıyaman'da oturuyoruz. Birinci gün dünürümü de alarak buraya geldim. Gelinimin sesini duyunca hemen onu çıkardık. Torunum Güneş'in cansız bedenine ulaştık. Oğlumun salonda olduğunu öğrendim. Zeynep'in de yanında olduğunu haber aldık. Bir plan yaptık. Tünel sistemiyle kurtardık. 1 ay önce tüm aile bu konuyu tatbikat yapar gibi konuşmuştuk. Oğlum ve torunum dahil herkesle depremi konuşmuştuk. Konuştuğumuz gibi çekyattan yaşam üçgeni yapmışlar" dedi.Kahramanmaraş Elbistan'daki Kübra sitesinde yıkılan bir binanın asansöründe kalan 4'ü çocuk 6 kişilik Kılıç ailesi depremin 84. saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldıHatay'ın Antakya ilçesinde binaların arasından cenazeleri almaya gelen arama kurtarma ekibi, 72 saat sonra 6 yaşındaki Hazal Güner ve babası Soner Güner'i 5 saat süren çalışmayla kurtardı. Arama ekibindeki gönüllüler "Vefat edenleri çıkarmak için gelmiştik. Son kez yaptığımız sesli aramada saliselerle baba ve kızının sesini duyup enkaz altından çıkardık. İlk önce kızı çıkarılan baba, enkaz altındayken kendisine seslenen ekiplerden su istedi, çıkınca da "Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.1992Erzincan depreminde enkaz altında kalan ve 187 saat yani 8 gün sonra sağ çıkarılan sembol isim Nurcan Arslan, SABAH'a konuştu. İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki emekli hemşire, depremzedelerin umutsuzluğa kapılmamasını belirterek, "Her zaman umut vardır. 187 saat sonra enkaz altından kurtarıldım. Beni hatırlayıp umutlu olsunlar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Allah enkaz altındakilere dayanma gücü versin" dedi.İtfaiyesi, Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından gelen ses sonrasında seferber oldu. Saatler süren çalışmada, felaketin 73'üncü saatinde 5 yaşındaki minik Mir Berzan Bağış, 55 yaşındaki babası Ali ile eşi Zelal'e sağ olarak ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen minik kızın hastanedeki ilk isteği su oldu.Adıyaman'damadencilerin bir enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı Gülsüm Yeşilkaya (17), depremden 90 saat sonra sağ çıkarıldı. Ekipler, yaklaşık 13 saatlik çalışmayla genç kızı kurtarmayı başardı. Hatay'da beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, depremden 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Ekipler, Antakya'da ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Depremden 92 saat sonra enkazdan çıkarılan Yavuz Türkmen'e (12) olay yerinde ilk müdahale yapıldı.Hatay'ınSamandağ ilçesinden dün müjdeli bir haber geldi. Aramakurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 10 günlük Yağız Ulaş ve annesini depremden 90 saat sonra enkazdan sağ çıkarmayı başardı.Gaziantep Nurdağı'nda yıkılan bir binanın enkazından eşi Abdullah Ercan ile gönüllü kurtarma ekiplerinin çabalarıyla çıkarılan Kader Ercan (30) yanındaki çocuklarını 10 saat göçük altında nasıl hayatta tutmaya çalıştığını hastane odasında anlattı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde konuşan anne Ercan, sağlık durumları iyi olan 2 yaşındaki kızı Aybüke ve 6 yaşındaki oğlu Resul'ün yüzlerine üfeleyerek nefes almalarını sağladığını söyledi.SABAH