Muhalefet OHAL’de yine yan çizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen, depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP, MHP ve BBP oylarıyla kabul edilirken muhalefet yine yan çizdi. CHP ve İYİ Parti, OHAL süresinin bir ay olarak uygulanmasına ilişkin önerge vererek tezkereye karşı oy kullandı. HDP de tezkereye destek vermedi. Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat'tan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "OHAL uygulamasında amaç; yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır. Acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arz eden binaların yıkılması ve zaruri ihtiyaçların dağıtımının düzenlenmesi gibi zorunlu işler olağanüstü hal yönetimi ile kolaylıkla ve hızlıca sağlanabilecektir" dedi.