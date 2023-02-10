Ömer Çelik: Yağma olayları karşısında acımasız olacağız

Sağlık çalışanların 7 gün 24 saat esasıyla insanüstü gayret gösterdiğini ifade eden Çelik, "Hepsine buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Ziyaret ettiğim depremzede yaralılarımıza, hastalarımıza da sordum. Allah'a şükürler olsun buradaki sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yok. Şimdiye kadar Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle 150 sorti yapılarak bizzat Şehir Hastanesinin tepesine inerek hastalar taşındı. 700 hastamız helikopterle geldikleri hastanede doğrudan servislere indirildi. Yine kara yoluyla çeşitli vasıtalarla bu hastanemize bütün deprem bölgesinden hastalarımız geliyor" diye konuştu.

Çelik, bölgedeki birkaç önemli konunun da altını çizerek, şöyle devam etti:

"Birincisi bu tek yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum, son derece acımasız olacağız. Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri bir kere daha uyarıyoruz. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Gereken tedbirleri alıyoruz ama buna rağmen bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve son derece net davranacağımızın bilinmesini istiyorum. Diğer bir konu çocuklarla ilgili olarak çok sayıda bir takım şer şebekeleri, spekülasyon yapıyor. Burada çocuklarımız güven altında. Herhangi bir şekilde sahiplenilmemiş ya da tek başına buralara sevk edilmiş çocuklarımıza kararlı bir şekilde sahip çıkılıyor. Öyle 'hastanelerde, hani bu çocuklar sahipsiz kaldı, bunlarla kimse ilgilenmiyor, bunlar bir takım yabancıların ellerine düşerler' gibisinden yaklaşımlar söz konusu. Bu konuda çok hassasız. Her bir çocuğumuz güçlü bir takiple, güçlü bir bakımla gözetim altında. İnşallah bu felaketi yine işte milletimizin, vatandaşımızın bu birlik duygusuyla aşacağız."