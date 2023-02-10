Omuz omuza atlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan çadırkentlerdeki depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan iki kentte yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:Milletimiz, devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, velhasıl imkânı olan herkes, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca, ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşlar, devletinin tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları 100 binlerle ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir.Daha önce, enkazın kaldırılmasının ardından, bir yıl içinde depremin yaşandığı şehirleri yeniden inşa ettik. Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Bütün bunların yanında Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde hatırlayın, bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. Biz bunun imtihanını verdik. Ve şimdi de ben milletime sesleniyorum, inşallah bir yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecinin en azından sıkıntılarını biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz.Tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için, bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için, yardım desteği verdikleri için şahsım, kabinem, milletim adına çok çok teşekkür ediyorumBiz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hâlâ benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz.Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. 10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.OHAL, Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkânını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına olağanüstü hal ile müdahale etme imkânını, devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak yakalayacaktır.Busüreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir.Asrınfelaketi diyebileceğimiz bu depremler büyük felakete sebep oldu. Dünden beri ziyaret ettiğimiz şehirlerde yaşanan yıkımı yerinde gördüm. Tabii ki ölenlerimiz ciğerparelerimizdir.Gaziantep'te Botanik Bahçesi'nde depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Erdoğan dertleri dinledi. 5 çocuk annesi bir kadın "Devletimiz hep yanımızda" diyerek Erdoğan'a sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Depremzede kadın "Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti. Osmaniye'de de bir başka depremzede Erdoğan'a sarılarak yapılan yardımlar için teşekkür etti.