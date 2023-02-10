Sağlık Bakanı Koca, Hatay’da sahra hastanesinde incelemelerde bulundu

Koca, 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kurulan sahra hastanesinde inceleme yaptı.

Sağlık çalışanları ve yaralı yakınlarıyla görüşen Koca, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Koca, burada yaptığı açıklamada, bugün depremin beşinci günü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren Hatay'daki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu öğrendikten sonra hızla bu bölgeye gelmeye çalıştığını belirten Koca, ilk dönem bölgede hastanenin kullanılamaz hale gelmiş olması nedeniyle ciddi bir sorun yaşadıklarını kaydetti.

&NBSP;"OLAĞANÜSTÜ BİR GAYRET GÖSTERME ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ"

Bakan Koca, sahra hastanelerini devreye soktuklarını belirterek şöyle devam etti:

"Hava şartlarının hem ambulans hem uçak için uygun olmamasının getirdiği zorlukları yaşadık. O nedenle 610'a yakın ambulans ilave ederek, Adana Şehir Hastanesi'nden bir koridor oluşturduk. Buradan hastalarımıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla Adana Şehir Hastanesi'ne göndermiş olduk. Şu an sevk ettiğimiz hasta sayısı 4 bin 100'ü geçmiş durumda. İskenderun eski SSK yerleşkesinde olan eski binamız yıkıldı. Oradaki hastalarımızı da ağırlıklı Mersin Şehir Hastanesi'ne, kara ve son dönem deniz yolu üzerinden sevk ettik. Sevk ettiğimiz hasta sayısı 6 bin 200'ü buldu."

Ülkenin her köşesinden sağlık çalışanlarının bölgeye geldiğini ifade eden Koca, "Olağanüstü bir gayret gösterme çabası içerisindeyiz. Şu an burada bulunan sağlık çalışanı sayısı 7 bini buldu." diye konuştu.

"2 GÜN KADAR SONRA BİR İLAVE SAHRA HASTANESİ DEVREYE GİRMİŞ OLACAK"

Bir taraftan sahra hastanelerini kurmaya başladıklarını bildiren Koca, şunları söyledi:

"Kurduğumuz bu sahra hastanesinde ameliyat yapılabiliyor olacak. Hem yoğun bakımları olan hem tomografisi olan bir hastaneden bahsediyorum. 2 gün kadar sonra bir ilave sahra hastanesi devreye girmiş olacak. Bir üçüncü ameliyathanesi olan hastaneyi de devreye sokuyoruz. Ama 12 sahra hastanesi birimi burada faaliyet göstermiş durumda. Buradaki hasta yoğunluğunun giderek azaldığını görüyoruz. Üniversite hastanemiz kullanılabilir olduğu için 2 günden bu yana daha yoğun kullanmaya başladık. Bakanlık olarak bütün birim ve ekiplerimizle destek vererek, bundan sonraki süreçte merkez hastane olarak hastaneyi kullanıma geçirmiş oluyoruz. Üçüncü basamak dediğimiz riskli hastayı da tedavi edebileceğimiz merkezimiz ağırlıklı bundan sonraki süreçte üniversite hastanesi olacak."

Koca, deprem bölgelerinde kaç sahra hastanesi bulunduğu sorusuna, "Toplam 77 sahra hastanesi birimi söz konusu. Her geçen gün bunların sayılarını da artırıyoruz. Özellikle konteyner kentlerin, büyük yerleşkelerin olduğu yerlerde, çadır kentler dahil olmak üzere oralarda da bunların sayılarını daha da artırmak istiyoruz. Aynı zamanda ilaç sorununu da yine bu hastaneler üzerinden çözmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle ilaçla ilgili daha sonuç alabileceğimiz bir yaklaşımımız olacak." yanıtını verdi.