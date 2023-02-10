Son dakika! Başkan Erdoğan: AFAD yardım kampanyasına geniş katılım var

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi olan illerde incelemelerini sürdürüyor. Malatya'da bulunan Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan AFAD'ın yardım kampanyasına geniş bir katılım olduğunun altını çizdi. 10 milyar TL'lik kaynağın aktarıldığını ve AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15'er bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi.
"ŞU AN 10 İLİMİZDE 141 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPIYOR"
Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili zafiyet olmaması, gerekse yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, konteynır, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.
Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığı ile depremzedelere sıcak yemek sağlıyor. Kendi yerlerinde kendi imkanları ile günlük 20 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp, ekmek yapıp şehirlerine ve çevre yerleşimlere dağıtan kurumların sivil inssiyatifler olduğunu biliyoruz. Kamu kurumlarımız ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz personel ile kurumları ile tüm imkanları ile vatandaşının yanında" diye konuştu.
"100 MİLYAR TAHSİS EDİLDİ, AFAD KAMPANYASINA GENİŞ KATILIM VAR"
Depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız. AFAD yardım kampanyasına Meclisten iş dünyasına kadar geniş katılım olduğunu biliyoruz. Uluslararası camiadan üzüntü beyanları ve yardım teklifleri almaya devam ediyoruz. Amacımız en kısa sürede acıları dindirmek ve insanımızın mağduriyetini gidermektir. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşallah yeniden inşa çalışmalarına başlayacağız. Çevre Bakanlığı ve TOKİ talimatı aldı. Süratle 10 ilimizde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yapacak, diğer taraftan rezerv alanlarda da inşaatlarımızın yapımına başlayacağız. Sizlerden bu konuda 1 yıl müsaade istiyorum. bir yıl içinde Allah'ın izni ile bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz bırakmayacağız. Deprem bölgesinde vatandaşlarımdan devletlerine güvenmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.