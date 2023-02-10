SON DAKİKA | Hatay Belediye Başkanı Savaş depremin boyutunu anlattı: Bütün AKUT’çuları getirseniz anca yetişir!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplam 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 şiddetindeki deprem yıkıcı hasara neden oldu. Depremde binlerce bina çöktü, bincelerce vatandaşımız hayatını kaybetti, on binlerce vatandaşımız da yaralandı. Devlet depremin hemen ardından tüm birimleriyle harekete geçerken, vatandaşlarımız da AFAD üzerinden bölgeye yardımlarda bulundu.
Depremin en çok hasar verdiği illerden bir tanesi olan Hatay'da da binlerce bina yıkıldı. Depremin boyutunu Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş anlattı.
ÇOK GENİŞ BİR ALANA YAYILDI
Yaşananların ardından Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.
Savaş, anlattıklarıyla depremin boyutunu gözler önüne serdi.
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin boyutunu anlattı "Bütün dünyadaki AKUT'çuları getirseniz..." | Video
Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini yalanlar nitelikte konuşan Savaş, depremin çok geniş bir alana yayıldığını belirtti.
Savaş ayrıca, "Meseleyi iyi tartmak lazım, 10 ilde birden olmuş herkese yetişmeniz gerekiyor. Hepsine bütün dünyadaki AKUT'çuları getirseniz anca yetişirler." dedi.
Kışın en sert zamanında oldu. Havaalanı pert oldu. Şimdi bütün bunlara baktığınızda çok yayıldı, 2 binin üzerinde binada hasar var, daha doğrusu çökmüş. Hepsine bütün dünyadaki AKUT'çuları getirseniz anca yetişirler.Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Vefat ve yaralı sayısı güncellendi: İşte deprem bölgelerinde son durum...