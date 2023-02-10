SON DAKİKA | Hatay Belediye Başkanı Savaş depremin boyutunu anlattı: Bütün AKUT’çuları getirseniz anca yetişir!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplam 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 şiddetindeki deprem yıkıcı hasara neden oldu. Depremde binlerce bina çöktü, bincelerce vatandaşımız hayatını kaybetti, on binlerce vatandaşımız da yaralandı. Devlet depremin hemen ardından tüm birimleriyle harekete geçerken, vatandaşlarımız da AFAD üzerinden bölgeye yardımlarda bulundu.

Depremin en çok hasar verdiği illerden bir tanesi olan Hatay'da da binlerce bina yıkıldı. Depremin boyutunu Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş anlattı.