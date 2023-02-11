11 akrabasını depremde kaybetti! Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu: “Allah bir daha milletimize yaşatmasın”

ALLAH HERKESE SABIR VERSİN

Allah verdi Allah aldı biz Allah'a inanıyoruz. Her canlı ölümü tadacaktın fakat burada mesele insan iman etse de bunu bilse de ölümün bir son olmadığını cennette buluşacağımızı bilse de tabi duygular çok taze Allah herkese sabır versin ateş düştüğü yeri yakıyor. Burası 2 abimin yaşadığı evdi. Bir abim ve eşi sağ kurtuldu diğer abim ve eşi vefat etti. Abimim kızı vefat etti 2 torunu vardı biri vefat etti. Burada çok büyük bir acı var.

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