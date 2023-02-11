11 ildeki yıkım raporuna Sabah ulaştı! İşte afetin boyutu

Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında Türkiye yaraları sarmak için canla başla uğraşıyor. Asrın felaketinde Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İLK TESPİTLERE GÖRE 24 BİN 837 DAİRE, KONUT, İŞYERİ YIKILDI

4 bin personel ile devam eden hasar tespit raporlarına göre, kayıt altına alınan sayılar da netleşmeye başladı. Sahada devam eden çalışmalara göre 11 ilde yıkılan bina sayısı 4 bin 519 olarak kayıtlara geçti. Depremde, daire, konut ve işyerlerinin de aralarında bulunduğu yıkılan bağımsız bölüm sayısı ise 24 bin 837 olarak tespit edildi.

EN ÇOK YIKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ADIYAMAN'DA

SABAH'ın ulaştığı son tespitlere göre ekiplerin yerinde tespit yaptığı tamamen yıkılan bina sayıları şöyle :

Adıyaman'da 1.008 bina, 7.350 bağımsız bölüm

Gaziantep'te 1.639 bina, 3.599 bağımsız bölüm

Kahramanmaraş'ta 750 bina, 6.860 bağımsız bölüm

Malatya'da 375 bina 2.641 bağımsız bölüm

Diyarbakır'da 26 bina 456 bağımsız bölüm

Şanlıurfa'da 12 bina 70 bağımsız bölüm

Kilis'te 90 bina 141 bağımsız bölüm

Osmaniye'de 55 bina 411 bağımsız bölüm

Adana'da 1 bina 28 bağımsız bölüm

Hatay'ta 563 bina 3.281 bağımsız bölüm

ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNA SAYISI 2 BİN 59

Ekiplerin yerinde yaptığı incelemelerde 11 ilde acil yıkılması gereken bina sayısı 2 bin 59 olurken 11 bin 148 bağımsız bölüm olarak belirlendi. 11 ildeki ağır hasarlı bina sayısı ise 10 349 bina, 51 bin 414 bağımsız bölüm olarak kayıtlara geçti.