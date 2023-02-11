11 ildeki yıkım raporuna Sabah ulaştı! İşte afetin boyutu

Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında Türkiye yaraları sarmak için canla başla uğraşıyor. Asrın felaketinde Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
İLK TESPİTLERE GÖRE 24 BİN 837 DAİRE, KONUT, İŞYERİ YIKILDI
4 bin personel ile devam eden hasar tespit raporlarına göre, kayıt altına alınan sayılar da netleşmeye başladı. Sahada devam eden çalışmalara göre 11 ilde yıkılan bina sayısı 4 bin 519 olarak kayıtlara geçti. Depremde, daire, konut ve işyerlerinin de aralarında bulunduğu yıkılan bağımsız bölüm sayısı ise 24 bin 837 olarak tespit edildi.
EN ÇOK YIKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ADIYAMAN'DA
SABAH'ın ulaştığı son tespitlere göre ekiplerin yerinde tespit yaptığı tamamen yıkılan bina sayıları şöyle :
Adıyaman'da 1.008 bina, 7.350 bağımsız bölüm
Gaziantep'te 1.639 bina, 3.599 bağımsız bölüm
Kahramanmaraş'ta 750 bina, 6.860 bağımsız bölüm
Malatya'da 375 bina 2.641 bağımsız bölüm
Diyarbakır'da 26 bina 456 bağımsız bölüm
Şanlıurfa'da 12 bina 70 bağımsız bölüm
Kilis'te 90 bina 141 bağımsız bölüm
Osmaniye'de 55 bina 411 bağımsız bölüm
Adana'da 1 bina 28 bağımsız bölüm
Hatay'ta 563 bina 3.281 bağımsız bölüm
ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNA SAYISI 2 BİN 59
Ekiplerin yerinde yaptığı incelemelerde 11 ilde acil yıkılması gereken bina sayısı 2 bin 59 olurken 11 bin 148 bağımsız bölüm olarak belirlendi. 11 ildeki ağır hasarlı bina sayısı ise 10 349 bina, 51 bin 414 bağımsız bölüm olarak kayıtlara geçti.