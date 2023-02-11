Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’dan ortak açıklama: Sevincimiz ve kaderimiz aynı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile açıklamalarda bulundu.

Depremlerin ardından kendisini ilk arayan ve bölgeye ilk gelen dışişleri bakanının Bayramov olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, depremden sonra Türkiye'ye ilk yardım heyetini gönderen ülkenin de Azerbaycan olduğunu vurguladı.

"HERKES GÖNÜLLÜ OLARAK TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

Çavuşoğlu, "Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınlarda olduğu gibi imdadımıza ilk koşan ülke can Azerbaycan oldu. Bu, iki devletiz ama bir millet olduğumuzun, aynı zamanda sevincimizin ve kaderimizin aynı olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında Azerbaycan'dan 900 kişinin olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ama ben biliyorum ki Azerbaycan'dan aslında herkes gönüllü olarak Türkiye'ye gelmek istiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov'la arama kurtarma çalışması yapan Azerbaycanlı ekibi ziyaret ettiklerini belirterek, "Kardeşim Ceyhun'un ayağı uğurlu geldi. Bu sabah Azerbaycanlı kardeşlerimizin arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki yavrumuzu enkazın altından canlı olarak çıkardılar. Çıkarılan çocukların kardeşine de ulaştıklarını söylüyorlardı. Biraz önce güzel bir haber geldi. O evladımız da enkazın altından canlı olarak çıkarıldı." diye konuştu.

Son kurtarılan çocukla birlikte Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı kişi sayısının 50'ye yükseldiğini kaydeden Çavuşoğlu, diğer ülkelerin arama kurtarma ve acil tıbbi müdahale ekiplerinin de sahada olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, bölgede kurulan Azerbaycan'ın sahra hastanesini de ziyaret ettiklerini belirterek, çok sayıda vatandaşın da burada tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan şu anda en acil ihtiyaçlarının çadır, konteyner ve çadır ile konteynerde kullanılacak malzemeler olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, insani ve tıbbi yardımlarının yanı sıra Azerbaycan'ın Türkiye'ye uçaklarla çadır gönderdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'la her zaman omuz omuza olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bugünkü acımızı en az bizim kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin de hissettiğini biliyoruz. Ben hem ziyaret için hem de bugüne kadar olduğu gibi bu acılı günümüzde de bizlerle beraber olduğu için ve deprem bölgesine gelen ilk dışişleri bakanı olduğu için Ceyhun kardeşime ve Ceyhun kardeşim nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum."