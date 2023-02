Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı: 24 bin 921 bina ağır hasarlı

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI



Gaziantep'te ilk dakika itibariyle, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bina sayısı 1.324'tü. AFAD'ın öncülüğünde şu an da 36 enkazda, 3354 arama kurtarma personelimiz şu dakikada itibariyle çalışıyor. Toplam 23.059 arama kurtarma personeli ve gönüllü kardeşimizle, bir kardeşimizin daha hayata tutunmasını sağlamanın mücadelesini son dakikaya kadar vereceğiz. İslâhiye'de, 86., 89., 110. saatte enkaz altından kurtardığımız Berat, Yiğit ve Alihan'ımız, İslahiye'de 131. saatte çıkan 4 yaşındaki Şengül ve Babası milletimize hakikaten büyük moral oldular.



İNSANİ İHTİYAÇLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR



Enkazdan kurtarılan kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Önceliğimiz; barınma ve beslenme. Sahra Çadırlarımız ve Sahra Hastanemiz 7/24 hizmet veriyor. Yine 18.868 çadırımızı kurduk. Bu sayıyı hızlıca 25 bin'e ulaştıracağız. Yine ilk etapta 1.408 konteyneri kurduk, konteyner sayımızı 15 bine çıkaracağız. Gaziantep'imizde sosyal tesisler, camiler, taziye evleri, spor tesisleri, kültür merkezlerimizle 130 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz.



Mobil mutfaklar, aş evleri, gıda depoları, tuvaletlerimizle hizmetimize devam ediyoruz. Üç öğün yemek ve su ikramıyla beraber; hastalarımıza ilaçlar getiriyor, çocuklarımıza kesintisiz mama temin ediyoruz. Psikologlarımız, çocuk gelişimci kardeşlerimiz afetin etkisine karşı çocuklarımızla, yavrularımızla sürekli olarak ilgileniyorlar. Beş helikopterimiz aktif olarak görev alıyor; merkezden ilçeye; İslahiye ve Nurdağı'ndaki köylere kadar her bölgeye insani ihtiyaç malzemelerini aralıksız taşıyoruz. İller bankamızla, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle; şu anda Gaziantep Merkez, Şahinbey ve Şehitkâmil'de, Nurdağı ve İslâhiye'de su ve elektrik hizmetini kesintisiz veriyoruz.



Depremin ilk anında iletişimle ilgili sorunlar yaşıyorduk. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlaması için 36 mobil baz istasyonumuzu kurduk. Şu an bölgede büyük oranda iletişim problemi kalmadı. İstasyon kurulumlarına süratle devam ediyoruz.