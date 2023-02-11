Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı: 24 bin 921 bina ağır hasarlı





HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI



10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Şuana kadar 10 ilde 171 bin 882 bina inceledik. Bu binalarda toplam 1 milyon bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde 24.921 binada 120.940 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı şeklinde tespit edilmiştir. Bu binalara kesinlikle girilemez, çıkılamaz, oturulamaz, kullanılamaz!



Yine 10 ilimizde, 122.279 yapıda bulunan 729.435 bağımsız bölümün de az hasarlı ya da hasarsız olduğu görülüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından evi hasarsız ve az hasarlı olan vatandaşlarımız dilerlerse evlerine girebilirler. Şu ana kadar, Gaziantep'imizde de; 7.965 binada 19.320 ev ve işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilirler. Ayrıca, hasartespit.csb.gov.tr adresinden "adres sorgusu" yapabilir, evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Yine vatandaşlarımız, 10 ilimizde kurduğumuz; "Hasar Tespit İletişim Ofislerine" giderek, evlerinin durumlarına dair bilgileri burada çalışan arkadaşlarımızdan öğrenebilirler. Buradan depremzede kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor, tam 2.103 artçı deprem oldu. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur: Ekiplerimiz, hasar tespitlerini gerçekleştirmeden, binalara kesinlikle girmeyin!



YENİ AFET KONUTLARI



Arama kurtarma süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ve 10 ilimizde eş zamanlı olarak; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıyoruz. Şu anda yeni yuvalar için yer tespit çalışmalarına hızla başladık. TOKİ eliyle ilk afet konutlarımızın temellerini hızlıca atacağız. Yeni şehirlerimizi, 1 yıl gibi kısa bir sürede hep beraber inşa edeceğiz. Ben şu an afetzede kardeşlerimiz için, hakikaten neredeyse hiç uyumadan sahada vazife alan, AFAD'ımıza, UMKE'mize, askerimize; yine tüm kamu görevlilerimize, valimize, kaymakamlarımıza, polisimize, belediyelerimize, gönüllü kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."