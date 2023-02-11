Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu projesıkonutu

Gaziantep'teki çalışmaları koordine eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada; "Depremin etkilediği 10 ilimizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut projesini inşallah TOKİ üzerinden başlatacağız. 30 bin mühendis ve işçimizi, arama kurtarma faaliyetine katılan firmalarımızı araç ve ekipleriyle birlikte 10 ile yönlendirdik. Bunlar çalışmalara devam ediyor. Yeni afet konutlarının kurulumu için de gerek zemin etütleri gerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz.İnşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi. Bakan Kurum, "Projeyi TOKİ üzerinden yapacağız. Nasıl ki bundan önceki afetlerde binaları hızla bitirip ihtiyaç sahiplerine teslim ettiysek bunda da öyle yapacağız. Bünyemizdeki 30 bin mühendis ve işçimizi, arama kurtarma faaliyetine katılan firmalarımızı araç ve ekipleriyle birlikte 10 ile yönlendirdik. Bunlar çalışmalara devam ediyor. Yeni afet konutlarının kurulumu için de gerek zemin etütleri gerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.