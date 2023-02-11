Deprem Soruşturma Büroları incelemelere başladı

SORUMLULARI TESPİT EDECEKLER

Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak. Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının (fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak. Kurulan büroda, sorumlu olduğu tespit edilen kişilerin kaçma ve delil karartma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirleri tereddütsüz alınacak.