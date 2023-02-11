Devlet millet bir oldu

BalıkesirBüyükşehir Belediyesi, Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, yardım malzemeleriyle dolu 500 TIR'ı, 500 personeli, 300 teknik aracı ile deprem bölgesinde ayak basmadık yer bırakmadı. Aşevi TIR'ında günlük 15 bin sıcak yemek çıkaran Büyükşehir, her gün 75 bin adet sandviç ve 50 bin adet ekmeğin bölgeye sevkiyatını gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için ilk günden seferber oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Osmaniye iline koordinatör olarak görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde götürdüğü Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında büyük rol aldı. 6 Şubat'tan bu yana Osmaniye'de çalışan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, Cuma günü öğle saatlerinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak için Adıyaman'a hareket etti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin yaralarını sarmak için Osmaniye İli'nde görev alan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği'nin uluslararası tescilli arama kurtarma köpeği Ateş isimli labrador cinsi köpek, enkaz altında yürekleri ısıtacak bir haber vermek için çalışıyor. Yıldız Arama Kurtarma Ekibi, görüntüleme, dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği Ateş ile birlikte yapılan çalışmalarla 2'si canlı 46 vatandaşın enkaz altında yerini tespit etti. Perşembe günü akşam Osmaniye'de 8 katlı Metin Tamer Sitesi'nin 5. kat seviyesindeki 25 yaşındaki Murat Babaoğlu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilerek derin bir noktadan sağ olarak çıkarıldı.Depremin yaşandığı ilk günden bu güne kadar görevli sayısı 500'e, teleskopik yükleyici, 5 tonluk kepçe, paletli kepçe, kazıcı yükleyici, kamyon, kamyonet, ekskavatör ve vinçten oluşan iş makineleri, otobüs, minibüs, cenaze nakil aracı, mobil çay aracı, mobil wc-duş, aşevi tırı, karavan, vetbülans ve arazi aracı gibi sosyal yardım amaçlı araç desteği sayısı ise 300'e, yardım malzemeleriyle dolu TIR sayısı ise 500'e ulaştı. Osmaniye Bölgesi'nde çalışmalarının bir yandan sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Mersin, Gaziantep ve Adıyaman'a da iş gücünü genişletti. Ayrıca pazartesi gününden bu yana düzenli olarak TIR'lar ile her gün 75 bin adet sandviç ve günlük 50 bin ekmek bölgeye gönderiliyor.