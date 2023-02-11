Din görevlileri bölgeye akın ediyor

Yüzyılınen büyük depremi olarak nitelendirilen felakette vefat edenler için din görevlileri Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gitti.Din gönüllüleri, sosyal medyada 'Cenazeler yıkanmıyor, kefenlenmiyor' iddialarına yanıt verdi. Bu tür haberlere asla itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen din görevlileri, kefenlerin ihtiyaca göre 10 şehirdeki farklı bölgelere gönderildiğini kaydetti. Din gönüllüleri, "Kefen yoktur yalanlarına inanmayalım. Biz Gaziantep İslahiye'de 100'e yakın din gönüllüsü arkadaşla görevimizin başındayız" dedi. Hafız Fevzi Battal Güler de, "Dün saat 06.00'dan beri cenaze ve saha görevlisi olarak faaliyet gösteriyorum. Bütün cenazeler yıkanıp, kefenlenip cenaze namazları kılınıp defnediliyor. Çok sayıda her türlü malzeme var fazlasıyla... TDV Gönüllüleri" paylaşımında bulundu.Öte yandan Kırıkkale İl Müftülüğü ise bir din görevlisinin ailesiyle birlikte umreye gitmek için biriktirdiği 84 bin lirayı, Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi'ne makbuz karşılığı bağışladığını açıkladı.ADALETBakanlığı, depremden etkilenen illerde adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Ölü muayene ve defin işlemleriyle ilgili alınan önlemler kapsamında, köylerde muhtarlar tarafından, muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilip defin işlemleri gerçekleştirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanacak. Ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet Savcısı tarafından 'görüldü' ibaresi yazılacak, defin ruhsatı düzenlenecek.SABAH