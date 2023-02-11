Emine Erdoğan: Yaraları tek yürek olarak saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'la Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremden zarar gören vatandaşları ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremzede vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk. İnanıyorum ki, yaraları tek yürek olarak saracağız. Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 11, 2023
Yardım çalışmalarında cansiperane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/ngi3i1b0RC
Depremzede vatandaşların acılarına ortak olduklarını aktaran Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki, yaraları tek yürek olarak saracağız. Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.