Haberler Gündem Haberleri Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 gün sonra enkazdan sağ çıkardı
Giriş Tarihi: 11.2.2023 15:45 Son Güncelleme: 11.2.2023 15:53

Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 gün sonra enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde arama kurtarma için dünyanın dört bir yanından onlarca kurtarma ekibi Türkiye'ye akın etti. Kardeş ülke Azerbaycan da ilk yardıma koşan ülke oldu. Azerbaycan'dan gelen bin kişilik ekip özellikle Kahramanmaraş'ta onlarca vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardı. Azerbaycan'lı ekibin görüntüleri ekrana böyle yansıdı.

Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 gün sonra enkazdan sağ çıkardı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olmuştu. Depremin ilk anından itibaren hem Türkiye'den hem de yurtdışından arama kurtarma ekipleri bölgeye akın etti.

Kardeş ülke Azerbaycan'da ilk yardıma koşan ülkelerden oldu. Azerbaycan'lı arama kurtarma ekipleri özellikle Kahramanmaraş'ta yüzlerce vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 gün sonra enkazdan sağ çıkardı | Video

Geçtiğimiz dakikalarda da bir Azerbaycan'lı kurtarma ekibinin enkaz altındaki çocuğu depremden 128 saat sonra sağ olarak çıkardığı görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.

7 GÜN SONRA SAĞ ÇIKIYOR
Azerbaycan'lı kurtarma ekibinden bir gönüllü o anları kayda aldı. 7 günden sonra bir çocuk 7 sağ olarak çıkıyor diyen gönüllü gözyaşlarına hakim olamadı.

Allahu Ekber sesleri arasında çocuğun çıkarıldığı görüntüler ekranlara böyle yansıdı.

HAYAT KURAN KAHRAMANLAR O ANLARI BÖYLE ANLATTI

Biz burada geldiğimizden beri gece gündüz çıkarıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 3 saat evvel, arama kurtarma sırasında seslendik, enkaz altında çocukların sesini duyunca çok mutlu olduk.

Allah sağ çıkanlara uzun ömürler versin. Enkazdan çıkan kızımız bizden ilk su istedi. Can kurtarmak için çalışmaya devam ediyoruz.

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Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 gün sonra enkazdan sağ çıkardı
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