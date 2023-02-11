Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olmuştu. Depremin ilk anından itibaren hem Türkiye'den hem de yurtdışından arama kurtarma ekipleri bölgeye akın etti.
Kardeş ülke Azerbaycan'da ilk yardıma koşan ülkelerden oldu. Azerbaycan'lı arama kurtarma ekipleri özellikle Kahramanmaraş'ta yüzlerce vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı.
Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 gün sonra enkazdan sağ çıkardı | Video
Geçtiğimiz dakikalarda da bir Azerbaycan'lı kurtarma ekibinin enkaz altındaki çocuğu depremden 128 saat sonra sağ olarak çıkardığı görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.
Allahu Ekber sesleri arasında çocuğun çıkarıldığı görüntüler ekranlara böyle yansıdı.
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Biz burada geldiğimizden beri gece gündüz çıkarıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 3 saat evvel, arama kurtarma sırasında seslendik, enkaz altında çocukların sesini duyunca çok mutlu olduk.
Allah sağ çıkanlara uzun ömürler versin. Enkazdan çıkan kızımız bizden ilk su istedi. Can kurtarmak için çalışmaya devam ediyoruz.