Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 saat sonra enkazdan sağ çıkardı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olmuştu. Depremin ilk anından itibaren hem Türkiye'den hem de yurtdışından arama kurtarma ekipleri bölgeye akın etti.