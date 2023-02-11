GSB yurtları depremden etkilenen vatandaşların hizmetinde

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret ederek açıklamalarda bulundu

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

Erdoğan; Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.

2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz.

Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde: "Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçiliyor" | Video

81 İLDE 850 BİN KAPASİTE

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "GSB Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850 bin kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar. Yurdumuz yuvanızdır" mesajını paylaştı.

Kasapoğlu'nun mesajında bulunan infografikte ise "81 il, 800 yurt, 850 bin kapasite, 24 saat barınma, sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaçlar için yurdumuz yuvanızdır" ifadelerine yer verildi.