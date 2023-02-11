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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Öğrenciler ikinci dönem konularından muaf

Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı’na girecek 8’inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek 12. sınıf öğrencileri 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Öğrenciler ikinci dönem konularından muaf
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'yi sadece 8'inci sınıfın I. dönem konularından yapacağız. Yine YKS'de 12'nci sınıfın II. dönem konuları sınavda dâhil olmayacak" dedi. Bakan Özer, depremden etkilenen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için YKS ve LGS'ye dair istişare yaptıklarını belirtti. Bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin yeni karar aldıklarını söyleyen Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak.



Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu. Tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini de hatırlatan Özer, 71 ilde depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen bu aranın verilme sebebini "tüm öğretmenlerin ve milli eğitim camiasının 10 ildeki yaraları sarmak üzere seferberlik hâlinde olması" şeklinde açıkladı.
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Öğrenciler ikinci dönem konularından muaf
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