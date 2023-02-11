Sabah.com.tr Malatya Doğanşehir’den bildiriyor... İşte deprem bölgesinde son durum

Diğer 10 ilde olduğu gibi burada da arama kurtarma ekipleri enkaz altından gelecek güzel bir haber için arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanlarında çalışmaları devam ederken bölgedeki depremzedeler için devletimiz tüm kadrolarıyla sahada çalışmalarına devam ediyor.