Şehit uzman çavuş Ali Demirci memleketi Iğdır’da  toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, yaşadıkları binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.Binada kurtarma çalışması yapan Afad ekipleri, önceki akşam saatlerinde, Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci'nin cansız bedenine ulaştı.

Şehit Jandarma Ali Demirci için Melekli Beldesinde bulunan Asri Mezarlığında Iğdır askeri düzenlendi.Törene,Iğdır Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin,Garnizon ve Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş,İl Jandarma Alay Komutanı Nejdet Karaca,İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca,Ak Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Melekli Belediye Baskanı Eray Çoşar,Şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.