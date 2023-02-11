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Giriş Tarihi: 11.2.2023 13:53 Son Güncelleme: 11.2.2023 14:01

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Deniz Baykal için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Deniz Baykal için taziye mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Deniz Baykal için taziye mesajı
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