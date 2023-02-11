Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Deniz Baykal için taziye mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.