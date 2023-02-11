Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Deniz Baykal için taziye mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2023