Son dakika: MSB’den askere sevklerle ilgili açıklama

Son dakika haberleri... MSB: Olağanüstü hâl ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden 02.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri 04.05.2023 tarihine erteleniştir.