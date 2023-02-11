Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den askere sevklerle ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 11.2.2023 21:22 Son Güncelleme: 11.2.2023 21:58

Son dakika: MSB'den askere sevklerle ilgili açıklama

Son dakika... MSB: Olağanüstü hâl ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden 02.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri 04.05.2023 tarihine erteleniştir.

Son dakika: MSB’den askere sevklerle ilgili açıklama
Son dakika haberleri... MSB: Olağanüstü hâl ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden 02.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri 04.05.2023 tarihine erteleniştir.
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Son dakika: MSB'den askere sevklerle ilgili açıklama
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