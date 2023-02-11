Suriyeli yalanı ortaya çıkan Özdağ’ın pişkinliği pes dedirtti: O benden özür dilesin

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmak için mücadeleye başladı. Depremi fırsat bilen bazı kesimler yalan, iftira ve kara propaganda çabaları ile topluma 'umutsuzluk' aşılama yarışına girdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Enkazdan önce AK Partililer çıkartılıyor" yalanı attı. Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından, 'Personellere ait telefonların Suriyeliler tarafından çalındığı' iddiasını öne sürdü.
GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; personele ait herhangi bir telefonun çalınmadığını bildirdi. Valilik de; Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Türk vatandaşı ve gönüllü olduğu belirterek, telefonun kendisine ait olduğunu kaydetti.
O GENÇ KONUŞTU: ÖZDAĞ SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM!
Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı kişi de konuştu. İftiralara tepki gösteren vatandaş, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum" dedi.
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum | Video
"ENKAZ BAŞINDA TELEFON ÇALAN SURİYELİ" PAYLAŞIMI YALANLANAN ÜMİT ÖZDAĞ: NİYE ÖZÜR DİLEYEYİM KARDEŞİM, KENDİSİ ÖZÜR DİLESİN
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayınladığı ve "telefon çalan Suriyeli" ifadeleriyle hedef gösterdiği kişiden özür dilemeyeceğini söyledi.
Özdağ, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı. Cüneyt Özdemir, Özdağ'a hedef gösterdiği kişinin açıklamasını izletmesinin ardından, "Ümit bey ne diyorsunuz? Suriyeli değilmiş. Bir özür dilemeyi düşünür müsünüz mesela" diye sordu.
Özdağ ise haberi bir gazeteden aldığını söyleyerek özür dilemesi gereken kişinin kendisi olmadığını söyledi.
"Niye özür dileyeyim kardeşim" diyen Özdağ, hedef gösterdiği kişinin Suriyeli tercümanlara verilen mavi giysiyi giydiğini iddia ederek, "Kendisi özür dilesin" ifadesini kullandı.
"EMİNİM Kİ ENKAZDAN SES GELDİĞİNDE "KİME OY VERİYORSUNUZ?" DİYE SORULMUYORDUR."
Ümit Özdağ, Veryansın TV'de katıldığı programda da, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7-7,6 büyüklüklerinde iki depremin yaşandığı büyük afet sonrası toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, askeri göreve çağırarak skandal ifadelerle "Net söyleyeyim önce AKP'li çıkartılıyor. Önce AKP'li çıkartılıyor." dedi.
Özdağ'ın enkaz altından önce AK Partililerin kurtarıldığı yönündeki açıklamalarına sosyal medyadan tepki geldi. Kullanıcılar Özdağ'ın çıkışına, "Eminim ki enkazdan ses geldiğinde "Kime oy veriyorsunuz?" diye sorulmuyordur." yorumunu yaptı.
Ümit Özdağ'dan insanlık dışı iddia! "Önce AK Partililer kurtarılıyor" | Video