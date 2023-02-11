Suriyeli yalanı ortaya çıkan Özdağ’ın pişkinliği pes dedirtti: O benden özür dilesin

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmak için mücadeleye başladı. Depremi fırsat bilen bazı kesimler yalan, iftira ve kara propaganda çabaları ile topluma 'umutsuzluk' aşılama yarışına girdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Enkazdan önce AK Partililer çıkartılıyor" yalanı attı. Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından, 'Personellere ait telefonların Suriyeliler tarafından çalındığı' iddiasını öne sürdü.