‘Halk TV’ mikrofonundan nefret saçtı! TİP’li Şık’tan devlet düşmanlığı çağrısı

Asrın felaketi, 85 milyonu birleştirdi. Devlet tüm kurumlarıyla mücadele ederken, halk ise ellerinden geldiği ölçüde bağış yaptı. Bölgeye ulaştırılan yardımlar AFAD, Mehmetçik ve STK'lar aracılığıyla depremzedelere dağıtılmaya başlandı

Asrın felaketinin ardından devlet kurumları, STK'lar, belediyeler, valilikler, yaşlısı genci tüm halk el ele tutuşup deprem bölgesine gönül köprüsü kurdu. AFAD koordinesinde yardım yarışı sürdürülüyor.

TİP BÖLGEYE ZİYARET DÜZENLEDİ

Deprem bölgesinde ziyaretlerine devam eden bir siyasi parti ise Türkiye İşçi Partisi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldığı Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının dozunu artıran Şık canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

"BÖYLE BİR DEVLETİN DÜŞMANI OLMAK HAKTIR VE MEŞRUDUR"

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet skandal yayında şu ifadeleri kullandı: Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantıcı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur.

TİP'li Ahmet Şık'tan Halk TV canlı yayınında skandal sözler! Devlete isyan çağrısında bulundu | Video