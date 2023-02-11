TOKİ asrın felaketinde sınavı geçti

Dünyanın en büyük depremlerinden birini yaşayan Türkiye, yaraların sarılması için canla başla mücadele ediyor. Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz" diyerek TOKİ'yi işaret etti. Bu doğrultusunda Bakanlık ve TOKİ ekiplerinin hızla yeni yapılacak binalar için çalışma başlattığı öğrenildi. TOKİ depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912. Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi. Bakanlık, 10 il valilik ve kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten mesaj da gönderdi.