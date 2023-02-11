TSK’nın uçak ve helikopterleri depremzedeler için seferber

Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem felaketinin ardından uçak ve helipoterlerini depremden etkilenen kentler ve depremzedeler için seferber etti. Türkiye'nin farklı kentlerinden arama kurtarma görevlileri, sağlık personelleri ve TSK mensuplarını taşıyan uçaklar, depremden etkilenen kentlere hızlıca ulaştı. Uçak ve helikopterler, ekiplerin yanı sıra depremzedelerin ihtiyaç duyacağı ilaç ve diğer yaşam malzemelerini de depremin vurduğu 10 ile taşıdı. Sağlık ve yaşam malzemeleri askerler tarafından uçak ve helikopterlere taşındı. Adıyaman Havaalanı'na inen uçak ve helipoterdeki malzemeler yine askerler tarafından omuzlarda taşınarak depremzedelere ulaştırıldı. Askeri kargo uçakları ise yaralı depremzedeleri diğer illerdeki hastanelere ulaştırıyor.