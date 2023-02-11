Haberler Gündem Haberleri Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine 4 koldan yardım
Giriş Tarihi: 11.2.2023 20:16 Son Güncelleme: 11.2.2023 20:35

Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine 4 koldan yardım

"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurdu, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. AFAD ekipleri, deprem bölgelerinde evi yıkılan ya da hasar alan depremzedelere yardım dağıtımı, çadır dağıtımı ve kurulumunu tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine 4 koldan yardım

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi.

TÜRKİYE TEK YÜREK

Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla yardım, arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara AFAD ekiplerince çadır dağıtımı yapılıyor.

DEPREM BÖLGESİNE 4 KOLDAN YARDIM

Oluşturulan yardım merkezlerinde tüm yardım, arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu yapılırken, bireysel olarak talepte bulunan depremzedelere, depolardaki çadırlar dağıtılıyor. Bireysel dağıtımın yanı sıra deprem bölgelerinde de dağıtım yapan ekipler, devletin şefkat elinin depremzedelerin üzerinde olduğunu hissettiriyor.

AFAD ekipleri, depremin ardından on binlerce çadırın kurulumu ve dağıtımı gerçekleştirildi. AFAD, köylere hava unsurları ile yardım dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada afet bölgesinde kurulan hava köprüsü ile 1085 hava görevi ile 3642 sorti yapıldığı da bildirdi.

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Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine 4 koldan yardım
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