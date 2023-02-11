Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine 4 koldan yardım

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi.