Ümit Özdağ yine saçmaladı! Sosyal medyadan yoğun tepki geldi

Türkiyedevletinin tüm kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlar deprem sonrası harekete geçti. Türkiye tek yürek olmuşken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, skandal ifadelerle "Net söyleyeyim önce AKP'li çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim, sahada bunu duyuyorsunuz.Yetkiyi askere devredeceksiniz" dedi. Özdağ'a sosyal medyadan tepki yağarken, Çağlar Aslan isimli sosyal medya kullanıcısı, "Söylediklerin saçmalık! İnsanları kurtarmaya çalışan emekçilere haksızlık edemezsin. 'Önce AKP'liler kurtarılıyor' demek vicdansızlıktır. Ne yani göçük altında hangi partilisin diye mi soruluyor? AKP'li değilse kal orda mı deniyor?" dedi.