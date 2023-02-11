Vicdansızlar! Yardım tırının önünü kesip ’Seve seve vereceksin’ dediler

Bu sırada yolculukta Hoşafçı'nın yanında yer alan yakını, yaşananları telefon kamerasına kaydetti. Yardım malzemeleri götürmek için gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istediğini anlatan Hoşafçı, "Bir daha gideceğim. Bu yarayı sarana kadar gideceğiz. Haber bekliyorum. Japonya'dan gelenler yardım için bizim ambulansımıza yol açıyor.