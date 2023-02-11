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Giriş Tarihi: 11.2.2023 16:05 Son Güncelleme: 11.2.2023 16:43

Vicdansızlar! Yardım tırının önünü kesip 'Seve seve vereceksin' dediler

İsyan ettiren olay Burdur'da yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler Burdur'dan deprem bölgesine hareket eden yardım tırının, önü keserek yağmalamak istediler. Yağmacıları ikna ederek yolun açılmasını sağlayan şoför Onur Hoşafçı, "Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim" dedi. Olay, Hoşafçı'nın yakını tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

DHA
Vicdansızlar! Yardım tırının önünü kesip ’Seve seve vereceksin’ dediler

Burdur Belediyesi'nin organizasyonu ile salı gecesi deprem bölgesine yardım malzemesi götürmek için yola çıkan Onur Hoşafçı (35) yönetimindeki 15 DL 522 plakalı kamyon, Hatay yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu.

Kamyonun ilerlediği yolu otomobille kapatıp, geçişini engelleyen kimliği belirsiz kişiler şoförü tehdit etti.

Onur Hoşafçı, "Hatay'da Expo Merkezi'ne gitmemi söylediler. Nereden gideceğimi bilmediğim için bana yol tarif ettiler. Yolda başıma talihsiz olay geldi. Keşke olmasaydı. Çok üzüldüm. Yolumu kesenlere, 'İhtiyaçlarını diğer arabadan almışsın' dedim. Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim."

Bu sırada yolculukta Hoşafçı'nın yanında yer alan yakını, yaşananları telefon kamerasına kaydetti. Yardım malzemeleri götürmek için gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istediğini anlatan Hoşafçı, "Bir daha gideceğim. Bu yarayı sarana kadar gideceğiz. Haber bekliyorum. Japonya'dan gelenler yardım için bizim ambulansımıza yol açıyor.

Biz de Türk milleti olarak elimizden geleni yapacağız. Gözlerimiz şişene kadar çalışacağız. İnsanlara yardım edeceğiz. Lütfen oraya gönderilen yardım malzemeleri arasında boş tüp olmasın. Topuklu ayakkabı, yırtık pantolon göndermesinler. Kendi giymeyeceğinizi, göndermeyin. Yardım yapıyorsak hakkıyla yapalım" ifadelerini kullandı.

Hatay'a yardım malzemesi götürdükten sonra 1 gün orada kaldığına değinen Hoşafçı, yardımların toplandığı merkezde iş makinesi kullanarak çalışanlara destek verdiğini sözlerine ekledi.

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Vicdansızlar! Yardım tırının önünü kesip 'Seve seve vereceksin' dediler
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