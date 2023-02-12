1.2 milyon depremzede yurtlara yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6'lık depremlerle asrın felaketini yaşayan 10 ilde devlet bütün imkanlarını seferber etti. Arama-kurtarma çalışmalarından bölgeye gönderilen yardımlara, sağlıktan barınmaya, gıda ve yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasından depremzedelerin diğer bögelerine sevkine kadar hemen her alanda şimdiye kadar benzeri görülmemiş dev bir organizasyon yürütüyor. İşte, dev operasyonunun detayları:63 uçakla 707 sorti gerçekleştirildi. Hava koridoru sayesinde 9 bin 780 uzman personel ve 625 ton malzeme deprem bölgesine ulaştırıldı. 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları, deniz istihkam arama kurtarma timleri depremzedelerin yardımına koşuyor. Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenliğe bağlı 26 gemi de bölgede görev yapıyor.Çalışmalar kapsamında deprem felaketinden etkilenen 1 milyon 50 bin kişi diğer illerdeki güvenli konaklama merkezlerine taşındı. Beslenme giderleri de dahil temel ihtiyaçların geçici konaklama merkezlerinde karşılanıyor. Oluşturulan tahliye merkezleri ile vatandaşların nereye nasıl gideceği belirleniyor ve ücretsiz olarak taşınıyor.Deprem bölgesinde diğer illere hava araçlarıyla bin 162, kara ambulanslarıyla 19 bin 372 deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 20 bin 861 yaralı sevki yapıldı. Deprem bölgesinde 14 bin 472 UMKE ve 112 personeli, sağlık tesislerinde görevli. 18 bin 22 doktor ve 111 bin 699 sağlık personeli olmak üzere 144 bin 193 personel görev yapıyor. Bölgede kurulan sahra hastaneleri hizmet vermeye devam ediyor. İlk müdahale çadırları ilk temasın ardından hastaları en uygun sağlık tesisine ambulanslarla sevk ediyor. Bölgede hastane hizmetlerinin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetleri de yeniden verilmeye başlandı. Köylerdeki yaralıların durumlarını kontrol ve müdahale etmek ve kronik hastalara sağlık hizmetlerini aksatmamak için 112 ekipleri ve ambulanslarla doktor ve ilaç sevk ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar, pansiyonlar, yurtlar ve öğretmenevlerinde halihazırda yaklaşık 450 bin vatandaşa barınma hizmeti veriliyor. Üniversitelerde yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alınması sonrası, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı tüm üniversite yurtları da depremzedelere tahsis edildi. KYK'ya ait yurtlarda yaklaşık 850 bin depremzedenin konaklayabileceği ifade edilirken hem MEB'e ait yurtlar hem de KYK'daki yurtların depremzedelere tahsis edilmesiyle yaklaşık 1.2 milyon depremzedenin barınma problemi çözülecek.MEB tarafından ayrıca günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtılıyor. Toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretiliyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının oluşturduğu seyyar mutfaklarla deprem bölgesinde günlük 230 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılıyor. Yine MEB'e bağlı yaklaşık 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi 10 ilde AFAD'a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. 2 bin öğretmen vatandaşlara psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyor.Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 160 bin 860 personel sahada görev yapıyor. Yine diğer ülkelerden yardım için gelen 7 bin 716 arama kurtarma personeli bölge illerine sevk edildi. Vinç, kamyon, dozer ve arama kurtarmada kullanılan toplam 12 bin 26 ağır iş makinesi 24 saat esasına göre yıkılan binalarda çalışıyor. Uçak ve helikopterlerden oluşan 160 adetlik hava filosuyla oluşturulan uçuş koridorları sayesinde hem lojistik hem de tahliye imkanları en üst seviyede icra ediliyor.Afetzede vatandaşlarımızın yeme içme ihtiyaçları da 317 adet mobil ve sahra mutfağı sayesinde temin ediliyor. Yine kurulan 11 fırınla da ekmek ihtiyaçları karşılanıyor. 170 bin yaşam çadırı kurularak ailelerin kullanımına tahsis edildi. 1 milyon 507 bin 494 adet battaniye de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Deprem bölgesindeki 91 bin 511 vatandaşımızın da tahliyesi güvenli bölgelere yerleştirildi.Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan ve evleri oturulamaz hale gelen 5 kişilik Öz ailesi, Amasya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşti. Evleri büyük hasar gören Ahmet (36) ve Songül Öz (33) çifti, çocukları 6 yaşındaki Yusuf Talha, 5 yaşındaki Muhammed Eymen ve 2 yaşındaki Yakup ile deprem sırasında kendi imkânlarıyla evden çıktı. Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 3 gün kalan aile, AFAD'ın koordinesinde Amasya'ya getirilerek yurda yerleştirildi. Songül Öz ise deprem anının şokunu halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek, "Dışarı çıktığımızda herkes bağrışıyordu 'anne, baba' diye. Binalar çökmüştü. İnsanlar ne yapacağını şaşırmıştı. Yolda çöken binalar, insanların bağırması, yani çok kötüydü. Rabbim kimseye göstermesin. Buraya geldik, burada mı kalırız başka yere mi gideriz bunu da bilmiyoruz. Buradakiler bizimle çok ilgilendi, herkesten Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin" dedi.Aralarında çocukların da bulunduğu 60 depremzede, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurt girişlerinde kayıtları yapılan depremzedelerin yemek ve kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor, çocuklara oyuncak dağıtılıyor. Depremzedelerden 3 çocuk annesi Fidan Dokuzoğlu (39), "Devletimiz sağ olsun, şimdi buradayız. Bizim orada can kaybı yok ama evlerimiz yok oldu. Binlerce şükür, ailemizden ölen yok. Sevinemiyoruz kurtulduğumuza, çok üzgünüz, halkımız, insanımız, evimiz, eşyamız kalmadı. Anlatılmaz bir şey" dedi.Gülçin Güven (60) ise deprem olduğunda kıyametin koptuğunu düşündüğünü söyleyerek, "Dışarı çıktık eşimle. Akrabalarım da çıktı. Ateş yaktık sabaha kadar. Hayatımda bu yaşa kadar öyle sarsıntı görmedim. O kadar sallandı ki hâlâ şoktayım. Allah kimsenin başına vermesin, devletimize zeval vermesin. Allah'a ve onlara güveniyoruz" diye konuştu.