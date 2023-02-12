140 saat sonra gelen mucize: İlk istek “2 demli çay”

Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreme ağlıyor. Afetin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılmak için birçok ekip Kocaeli'den afet bölgesine doğru yola çıktı. Felaketin 6'ıncı gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
İLK İSTEĞİ ÇAY OLDU
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Hatay'da bir binanın enkazında kalan vatandaş 140 saat sonra kurtarıldı.
Enkaz altından çıkarılan vatandaşın ilk isteği ise demli çay oldu. Bir kişinin daha canlı olarak enkazdan çıkarılması kurtarma ekibindekiler ve vatandaşları sevindirdi.Son dakika | Deprem bölgesinde inanılması güç mucize umutları tazeledi