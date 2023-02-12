140 saat sonra gelen mucize: İlk istek “2 demli çay”

Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreme ağlıyor. Afetin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılmak için birçok ekip Kocaeli'den afet bölgesine doğru yola çıktı. Felaketin 6'ıncı gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.