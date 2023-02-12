25 bin Mehmetçik görev yapıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan 'hava yardım köprüsü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirterek, "Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır" dedi. Akar, "Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var Hava Kuvvetlerinde tüm hava araçları seferber edildi. Yük kapasitelerini kullanmak için tanker uçaklarımızı aktif hale getirdik. 63 uçakla şu ana kadar 707 sorti gerçekleştirildi. Bu sortilerde 9 bin 780 uzman personel ile 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık. Helikopterle sadece il merkezlerine değil, 17 ilçe ile 102 köy ve kasabaya da yardım taşındı" dedi.