Haberler Gündem Haberleri 8 yaşındaki Semih Ege 156. saatte enkazdan kurtarıldı: Bir damacana su istedi
Giriş Tarihi: 12.2.2023 18:59 Son Güncelleme: 12.2.2023 19:11

8 yaşındaki Semih Ege 156. saatte enkazdan kurtarıldı: Bir damacana su istedi

Kahramanmaraş merkezli asrın depreminde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 156'ncı saatte enkazdan çıkarılan Semih İnce doktorlardan bir damacana su ve çilekli dondurma istedi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
8 yaşındaki Semih Ege 156. saatte enkazdan kurtarıldı: Bir damacana su istedi

Depremde yerle bir olan Nurdağı ilçesinde Somalı madenciler ve belediyelerden oluşan ekiplerce Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazından 156'ncı saatte sağ olarak çıkarılan 8 yaşındaki Semih Ege, kendisine müdahale eden sağlık personelinden Bir damacana su ve çilekli dondurma istedi.

Sağlıkçıların "hepsini içecek misin?" sorusuna "Evet, çok susadım" diye yanıt veren Semih Ege kaç gündür enkaz altında kaldığını sordu. 5 gün yanıtını alınca da "Ooo çok kalmışım" dedi.

8 yaşındaki Semih Ege 156. saatte enkazdan kurtarıldı: Bir damacana istedi | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
8 yaşındaki Semih Ege 156. saatte enkazdan kurtarıldı: Bir damacana su istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA