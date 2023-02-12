AFAD: Depremlerde 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2 bin 412 depremin meydana geldiğini belirterek, "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233 bin 320 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29 bin 605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Deprem bölgesindeki 147 bin 934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen 9 bin 369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır. Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın, 83 banyo/çamaşır ünitesi sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır. Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.