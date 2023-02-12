Afet bölgesinde skandal görüntüler! CHP’li İlçe Başkanı yardım malzemelerini babasının evine depoladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye elinden gelen yardımları göndermeye devam ederken, Hatay'dan bu kadarına da pes dedirten bir olay ortaya çıktı.
Gıda içerikli yardımların kendilerine verilmediğini belirten vatandaşlar durumu polise bildirdi.
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