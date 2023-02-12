Bakan Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı

Oluşturulan deniz yardım koridoru ile deprem bölgesine yönlendirilen yardımlara büyük katkılar sağlandığını aktaran Akar, "TCG İskenderun ile şu ana kadar 328'i yaralı olmak üzere 545 kişinin nakli gerçekleştirildi." dedi.

"BÜTÜN PERSONELİMİZ ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaraların bir an önce sarılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Burada ciddi bir emek, gayret var. Bütün personelimiz büyük bir istekle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza yardım edebilmek, onların acısını bir nebze de olsa dindirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.

Depremin ardından yardım ve kurtarma ekipleri ile malzemelerinin bölgeye naklinin önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi: